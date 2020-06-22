Украина

Лучано Лучи остался недоволен работой Николая Балакина на поединке Зари и Динамо.

Украинский арбитр Николай Балакин, который обслуживал матч между луганской Зарей и киевским Динамо в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги (1:3), отстранен от судейской деятельности Комитетом арбитров Украинской ассоциации футбола.

Балакин получил порцию критики за свои неоднозначные решения, за что он пока не сможет работать на официальных матчах. Об этом сообщил директор ТК Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"После матча Заря — Динамо мы говорили о Балакине. Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок в матче Заря — Динамо. Поэтому Балакин отправляется "отдыхать". Он надолго отстранен от судейства", — заявил Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, ранее свое недовольство работой Николая Балакина высказывал защитник киевского Динамо Денис Попов.