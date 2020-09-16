Лига Европы

Хавбек Колоса высказался о предстоящем матче против Ариса в рамках квалификации Лиги Европы.

Колос сойдется в противостоянии с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одного матча, который пройдет в Греции.

Полузащитник ковалевского клуба Евгений Морозко поделился ожиданиями от предстоящего матча, который для его команды станет дебютным в еврокубках.

"Мы не боимся. Переживания, конечно, присутствуют, но не боимся играть. Арис по зубам Колосу. Они такие же, как и мы: они неизвестны для нас, мы — для них. Шансы — 50 на 50. Завтра будет сильнее тот, кто хорошо поработал до игры", — заявил Морозко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.