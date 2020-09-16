Лига Европы

Наставник Колоса высказался о предстоящем матче против Ариса в рамках квалификации Лиги Европы.

Колос сойдется в противостоянии с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одного матча, который пройдет в Греции.

Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился ожиданиями от предстоящего матча, который для его команды станет дебютным в еврокубках.

"Арис трижды становился чемпионом своей страны, что является большим достижением. Это серьезный соперник, но игра покажет, кто из нас сильнее".

"Согласен с тем, что Арис — фаворит противостояния. Команда с очень сильным подбором футболистов. Особенно это касается группы атаки. Но мы вышли в Лигу Европы и не были фаворитами в нашем чемпионате. Победитель определится по итогам одной игры, а в одном матче может случиться все что угодно".

"Арис страшно неудобный соперник, и манера его игры тоже очень неудобна. Тем не менее, на первый план выйдет психология, а не индивидуальное мастерство или тактика", — заявил Костышин на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.