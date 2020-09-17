Лига Европы

Специалист высказался о предстоящем матче против Колоса в рамках квалификации Лиги Европы.

Колос сойдется в противостоянии с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одного матча, который пройдет в Греции.

Главный тренер греческого клуба Михаэль Оннинг поделился ожиданиями от предстоящего матча против украинской команды.

"Для нас матч с Колосом – особенный момент. Это награда за усилия в прошлом сезоне. Перед игрой ощущаю хорошее напряжение. С интересом ожидаем матча. Новый соперник – это всегда интересно. Мы играем дома – это наше преимущество".

"Но противостояние из одного матча, и все может случиться. Главное – хорошо сыграть в обороне и дождаться возможности забить. Понимаем мотивацию соперника как можно лучше показать себя в дебютном матче в еврокубках. Но именно мы должны определять ход противостояния", — заявил Оннинг в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.