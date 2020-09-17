Представляем все результаты второго раунда квалификации Лиги Европы.
Локомотив - Тоттенхэм, Getty Images
17 сентября 2020, 21:08
Сегодня проходят матчи второго раунда квалификации Лиги Европы.
Кайсар – АПОЭЛ 1:4
Голы: Лобжанидзе, 6 – Де Винсенти, 15, 90, Туами, 25, Атсили, 48.
Вентспилс – Русенборг 1:5
Голы: Козлов, 5 – Исламович, 14, 45, Конрадсен, 37, Хользе, 64, Захариассен, 71.
Ренова – Хайдук 0:1
Гол: Цакташ, 4.
Теута – Гранада 0:4
Голы: Солдадо, 5, Кенеди, 10, Янхель Эррера, 31, 46.
Астана – Будучность 0:1
Гол: Терзич, 25.
Арарат-Армения – Фола Эш 4:3
Голы: Мартинес, 16, Маилсон, 90, 90 (оба – с пенальти), Вакуленко, 113 – Пиментель, 19, Бенси, 65 (с пенальти), Хаджи, 81.
Линкольн Ред Импс – Рейнджерс 0:5
Голы: Тавернье, 21, Голдсон, 45, Морелос, 67, 88, Дефо, 84.
Ботошани – Шкендия 0:1
Гол: Ибраими, 2.
Нефтчи – Галатасарай 1:3
Голы: Мбодж, 46 – Дианье, 19, 63, Люиндама, 48.
Локомотив Пловдив – Тоттенхэм 1:2
Голы: Минчев, 71 – Кейн, 80 (с пенальти), Ндомбеле, 85.
Гетеборг – Копенгаген 1:2
Голы: Сана, 73 – Мудражия, 82, Винд, 85.
Ритеряй – Слован Либерец 1:5
Голы: Лезама, 61 – Мара, 12 (с пенальти), Громада, 20, Рабушич, 84, Хелаль, 89, Матушек, 90.
Буде-Глимт – Жальгирис 3:1
Голы: Цинкернагель, 20, Бонифасе, 32, Бьйоркан, 81 – Антал, 26.
Новость будет дополняться по мере завершения игр.