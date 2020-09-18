Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов ковалевского Колоса в поединке второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

Прекрасный дебют с продвижением по турнирной сетке квалификации удался Руслану Костышину и его подопечным. Колос в своем первом в истории клуба матче еврокубков подвергся серьезной проверке на прочность нервов со стороны греческого коллектива, однако сумел сбросить с себя мандраж образца первого тайма, и теперь уверенно может смотреть в сторону хорватской Риеки на следующем этапе. Эта игра была в большей степени испытанием на зрелость украинского коллектива, а по ее завершению можно уверенно утверждать, что опыт команда из Ковалевки в этом сезоне может черпать обеими руками. А после напряженной дуэли, можно и первые в истории клуба еврокубковые оценки получить!

Football.ua оценивает игру футболистов Колоса в матче на "Клеантис Викелидис" (по 10-балльной шкале).

Колос Ковалевка

Евгений Волынец — 7,0. В створ ворот Колоса в этом поединке пришлось всего пять ударов. Не сказать, что все они претендовали на забитый мяч на первых порах поединка, но под занавес встречи и интенсивность их возросла, и соперники стали бить куда точнее. Вот тут и пригодилась работа голкипера коллектива Костышина. Волынец успешно забирал не только верховые передачи в среднем периметре своей штрафной, но и справлялся с ударами со стороны соперников. Даже на фоне испытывавших дискомфорт в первом тайме партнеров, уверенность Евгения оставляла надежду на позитивный успех.

Алексей Зозуля — 6,5. Правый фланг обороны команды из Ковалевки страдает от череды травм претендентов на эту позицию. Никита Кравченко получил возможность блистать в матче с ПФК Львов (4:0) лишь из-за повреждения у Зозули, но получил вывих ключицы, и на игру против греков пришлось экстренно возвращать Алексея в строй. Функциональных кондиций хватило почти на час игрового времени, в который соперники сумели не так уж и много опасных прорывов в зону.

Низкий командный блок позволял Зозули не тратить много усилий, барражируя вдоль бровки, поэтому у него даже остались силы на потенциально голевой рывок, который так и не завершился точным ударом по воротам. Как для игрока с недолеченным повреждением — отличное выступление.

Виталий Гавриш — Кирилл Петров — 6,5. Все украинские болельщики дружно выдохнули, когда в конце матча из центра штрафной Колоса по воротам не попал Манчини. Этот эпизод, наравне с пропущенным голом, стал редкой ситуацией, когда центр обороны Ковалевки допускал ошибки при выборе позиции. Гавриш и Петров не являются скоростными футболистами, но при подстраховке друг друга выглядят достаточно слаженно, что играло на руку гостям в определенных ситуациях. В первом тайме, как и вся команда, данная пара защитников еще не успела избавиться от психологического давления, поэтому опорной зоне было пространство для работы, но в заключительный период поединка с большей частью угроз они справились.

Владислав Емец — 6,0. Фланги обороны Колоса в дебютном для Ковалевки поединке еврокубков имели по голевому моменту. И если Зозуле откровенно не повезло в завершении, то удар Емца во втором тайме стал основой для дальнейшего забитого Антюхом мяча. Левый край обороны коллектива Костышина по ходу всего поединка поддавался серьезной агрессии оппонентов и далеко не всегда Владиславу удавалось выстоять один в один против Фетфацидиса. Пропущенный мяч пришел именно из его зоны, в конце концов.

Евгений Новак — 7,5. Как бы там ни было, но поединок против Ариса подарил Новаку прозвище для широких кругов украинского болельщика. "Птенчик", по мнению Лысенко, удачно подставил голову при подаче Богданова со штрафного, чем вывел свою команду вперед. Теневой, в большей части поединка, футболист появился в неожиданном для соперников месте в выгодный момент для команды, после чего вновь ушел выполнять свои прямые обязанности в обороне. Прямо супергерой этого вечера, не иначе!

Евгений Смирный — 7,5. На плечи Смирного свалилась необходимость отвечать за скорость в атаках Колоса и за подготовительный дальний пас в район штрафной, с чем он отлично справлялся в эпизодах, когда украинская команда играла на владение мяча. Прока от Смирного в оборонительном построении можно достичь только в высоком прессинге, но Костышин-старший так решил не играть, поэтому Евгению отводилась лишь задача заставить команду быстро переходить центр поля.

Андрей Богданов — 7,5. Был в меньшей мере подвержен влиянию ранней желтой, чем тот же Задоя, ведь в отборах принимает лишь формальное участие, поэтому поединок проводил в привычном для себя стиле. Серьезное оружие Костышина во время стандартных положений расчехлилось уже в начале второго тайма, что создало подспорье для дальнейшего успеха. В Украинской Премьер-лиги Богданов может позволить себе и больше дальних ударов по ходу поединка, но матч в еврокубках был совершенно иной зоной ответственности, поэтому где-то обострений от Андрея могло и не хватать, но решающее воздействие на атаку он все равно совершал.

Евгений Задоя — 7,0. Большой проблемой для Задои стало раннее предупреждение в этом матче. Оно еще аукнется ему несколько раз по ходу поединка и, непосредственно, во время пропущенного Ковалевкой мяча. Опорник, который старается убирать ноги в жестких стыках — враг команды, но не поступай таким образом Евгений, то команда могла бы доигрывать вдесятером, что серьезно понизило бы шансы на успех. Атаки у Ариса опирались на скорость исполнителей, "вырезать" которых мелким фолом было бы игрой в рулетку. Задоя периодически подходил к этому "столу", успешно подходил, поэтому атаки Ариса через центр не несли должной угрозы.

Денис Антюх — 7,5. Начиная от концовки прошлого сезона, Денис постепенно становится незаменимым элементом атаки своей команды. Безусловно, с реализацией еще периодически возникают проблемы, однако объем работы на левом крыле атаки бросает тень на эти огрехи. Антюх успешно выбрал позицию во время второго гола Колоса, мог закрывать поединок рывком в концовке, а в первом тайме именно с его стороны приходила большая часть мячей в штрафную. Сильное выступление, но над вышеупомянутыми проблемами стоит поработать как можно скорее.

Владимир Лысенко — 6,0. Этот матч нельзя записать в ряд успешных для основного форварда Колоса. В первом тайме гости играли достаточно низко для того, чтобы постоянно нагружать мячи в штрафную или же строить атаки через глубинные включения в розыгрыш Лысенко. Получилось, что Владимир потратил запас сил в перемещения между линиями впустую, а на остаток матча был заменен на Селезнева. В эпизоде со вторым голом его усталость могла запросто похоронить решающую контратаку Ковалевки в этом матче.

Евгений Морозко — 6,5. Выход на замену практически на полный тайм, да еще и на неродную позицию при достаточно агрессивном на флангах сопернике станет испытанием для любого футболиста. Скорость и лучшие кондиции Морозко позволили ему покрывать большую площадь, нежели Зозули, поэтому коллектив Костышина получил еще и неплохое усиление атаки этой заменой. Что тут сказать, в эпизоде с голом Антюха мяч в штрафную доставлял именно Евгений.

Евгений Селезнев — 5,5. Дебютный матч для форварда за клуб из Ковалевки получился достаточно скомканным в виду получасов игрового времени, которое было предоставлено Селезневу и характеру игры после второго гола Колоса. На общем плане складывалось впечатление, что Евгений "наелся" уже с выхода на замену, но даже в присущей ему тяжелой манере у ворот Хулиана было достаточно неспокойно при стандартах. Если Селезнев успеет набрать кондиции, то у Костышина будет крайне опасная опция для выхода по ходу встречи, но заменить Лысенко с текущими базовыми данными Евгению не удастся.

Денис Костышин стал заключительной заменой Костышина-старшего в этом противостоянии, а поскольку до конца матча оставалось менее десяти минут, то и мяча в ногах как следует не успел почувствовать.

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