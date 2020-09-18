Лига Европы

Димитрис Манос высказался о поражении от Колоса в квалификации Лиги Европы.

Колос обыграл Арис в своем дебютном поединке в еврокубковой истории и пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с хорватской Риекой. Защитник греческого клуба Димитрис Манос поделился эмоциями от вылета своей команд из турнира.

"Мы пропустили гол, которого не ожидали. Пришлось проявить больше страсти. Когда мы забили, мы должны были выложиться на полную, перевернуть ход игры в свою сторону и добыть победу".

"Дома мы должны были показать, что мы хозяева. Такая команда, как Арис, всегда должна быть мастером игры".

"Мы играли на пустом стадионе, но это не является причиной поражения. Это все отговорки. Мы должны опустить голову, извиниться перед болельщиками, которых разочаровали, и работать, чтобы снова сделать их счастливыми", — заявил Манос в эфире Nova Sports.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арис — Колос вы можете на Football.ua.