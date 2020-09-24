Football.ua публикует результаты матчей и авторов голов в очередном раунде квалификации Лиги Европы.
В квалификации Лиги Европы прошел очередной, третий раунд. От группового этапа команды отличает лишь раунд плей-офф.
Арарат-Армения – Целье 1:0
Гол: Вакуленко, 111.
КуПС – Судува 2:0
Голы: Ранхель, 31, Тарасовс, 72.
Фехервар – Реймс 0:0 (4:1 по пенальти)
Иван Петряк провел на поле 76 минут.
Виктория Пльзень – Сондерйюске 3:0
Голы: Ондрашек, 35, Боуа, 41, Качер, 51.
Ростов – Маккаби Хайфа 1:2
Голы: Шомуродов. 9 – Рукавица, 20, Абу Фани, 60.
Мура – ПСВ 1:5
Голы: Кутер, 21 – Мален, 17, 65, Мауро Жуниор, 28, Гакпо, 54, 90.
Шарлеруа – Партизан 2:1
Голы: Дессюлей, 10, Резаеи, 108 – Сума, 53.
Мальме – Локомотива Загреб 5:0
Голы: Телин, 5, 17, Налич, 31, Ларссон, 52, Риекс, 72.
Русенборг – Аланьяспор 1:0
Гол: Конрадсен, 59.
Бешикташ – Риу Аве 1:1 (по пенальти 2:4)
Голы: Ялчин, 15 – Бруну Морейра, 85.
ЦСКА София – Б36 3:1
Голы: Соу, 27, Емов, 38, Кейта, 83 – Пингель, 61.
Рига – Селтик 0:1
Гол: Эльюнусси, 90.
Юргорден – Клуж 0:1
Гол: Пауло Винисиус, 55.
Флориана – Флора 0:0 (по пенальти 2:4)
Стяуа – Слован 0:2
Голы: Абдулла, 64, Рабушич, 82.
Хапоэль Беер-Шева – Мазервелл 3:0
Голы: Мигель Витор, 43, Жозе, 71, Аколатсе, 82.
Шкендия – Тоттенхэм 1:3
Голы: Нафиу, 55 – Ламела, 5, Сон, 70, Кейн, 79.
Гранада – Локомотиви Тбилиси 2:0
Голы: Мачис, 48, Молина, 90.
Стандард – Войводина 2:1
Голы: Авенатти, 47, Амалла, 91 – Бойич, 75.
Галатасарай – Хайдук 2:0
Голы: Бельханда, 77, Бабель, 86.
Копенгаген – Пяст 3:0
Голы: Вильчек, 14, Винд, 58, Бьель, 90.
АПОЭЛ – Зриньски 2:2 (4:2 по пенальти)
Голы: Атцили, 11, Нуиу, 26 – Иванчич, 11, Библия, 69.
Шериф – Дандолк 1:1 (3:5 по пенальти)
Голы: Посмак, 8 – Мюррей, 45.
Сараево – Будучность 2:1
Голы: Татар, 4, Фанимо, 67 – Мораитис, 44.
Клаксвикар – Динамо Тбилиси 6:1
Голы: Павлович, 22, Йоханессен, 61, 85 Клетскард, 60, 69, 74 – Жозе Витор, 71.
Вольфсбург – Десна 2:0
Голы: Гилавоги, 16, Гинчек, 90.
Санкт-Галлен – АЕК 0:1
Гол: Нельсон Оливейра, 72
ЛАСК - ДАК 7:0
Голы: Рагус, 6, 16, Филипович, 46, Михорль, 51, Грубер, 53, Балич, 55, Забитцер, 77.
Милан – Буде-Глимт 3:2
Голы: Чалханоглу, 16, 50, Коломбо, 32 – Юнкер, 15, Хауге, 55.
Базель – Анортосис 3:2
Голы: Видмер, 3, Кампо, 12, Хамбарджумян, 21 (в свои ворота) – Вргоч, 41, Квилитайя, 67.
Легия Варшава – Дрита 2:0
Голы: Вшолек, 23, Пекхарт, 43.
Виллем II – Рейнджерс 0:4
Голы: Тавернье, 22, Кент, 25, Эландер, 55, Голдсон, 71.
Спортинг Лиссабон – Абердин 1:0
Гол: Тиагу Томаш, 7.
Риека – Колос 1:0 (матч продолжается).