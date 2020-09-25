Лига Европы

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги Европы.

Ковалевский Колос в своем дебютном сезоне в еврокубках дошел до третьего раунда квалификации Лиги Европы. В поединке с Риекой арбитр зафиксировал нули в основное время, но в добавленное время Риека забила дважды в совсем нефутбольных условиях — поле после обильного дождя было полно луж, которые замедляли полет мяча. 2:0 и дальше идет хорватская команда.

Риека — Колос 2:0

Голы: Эсковал, 102, Андрияшевич, 115



Риека: Невистич — Цапан, Велкоски (Эсковал, 91), Смолчич — Томечак (Распопович. 90), Гнезда-Черин (Лепиница, 99), Павичич (Куленович, 71), Штефул — Мурич, Лончар — Адрияшевич.



Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров (Ориховский, 108), Новак, Емец — Смирный (Д. Костышин, 83), Богданов, Задоя, Антюх (Морозко, 90+4) — Лысенко (Селезнев, 73).



Предупреждения: Распопович, Куленович, Штефул, Лепиница — Кравченко, Задоя, Богданов