Лига Европы

Защитник поделился эмоциями после поединка.

Защитник Колоса Виталий Гавриш высказал свое мнение о поединке квалификации в Лигу Европы, в котором его команда уступила Риеке (0:2).

"Получили колоссальный опыт. Обидное поражение, мы не заслуживали его, ведь игра была равна. У соперника было некое преимущество, но это был наш план на игру. Мы выбрали такую тактику".

"А потом этот момент Селезнева на 90-й минуте. Такой осадок сейчас. Они свой гол забили, но это был даже не момент, а стандарт. А второй гол я вообще не буду комментировать. Это чисто случайность. Такие матчи обидно проигрывать".

"Селезнев извинился. Зашел и сказал: "Это моя ошибка, ребята". Извинился перед всей командой. Но это жизнь, это футбол. У всех бывают нереализованные моменты. Главное, чтобы он дальше забивал и достиг рекорда, к которому он идет. Думаю, все у него получится", — сказал Гавриш телеканалу Футбол.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между Риекой и Колосом.