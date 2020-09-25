Менеджер подвел итог поединку против Риеки.
Руслан Костышин, фото Колос
25 сентября 2020, 09:56
Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказал свое мнение о матче квалификации в Лигу Европы, в котором его команда уступила Риеке (0:2).
"Думаю, Риека выглядела лучше только в первые полчаса матча, а затем мы держали игру под контролем. Первый гол в экстратайме все решил. Поединок был равным, обе команды демонстрировали достаточно качественный футбол. Риека лучше приспособилась, когда начался дождь".
Они перестали играть в комбинационный футбол низом, перешли на игру на "втором этаже" — нам нужно было сделать то же самое, — приводит слова Костышина Index.hr.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Риекой и Колосом.