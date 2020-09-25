Лига Европы

Хавбек Десны высказался о вылете своей команды из Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы Десна уступила Вольфсбургу и завершила выступления в турнире. Полузащитник черниговского клуба Андрей Тотовицкий прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат встречи.

"Мы изучили Вольфсбург. Знали, что это силовая команда, поэтому пытались играть в пас. В начале мы немного засуетились, но потом достойно выглядели".

"Первый гол? Они ударили нашим оружием — со стандарта. Мне кажется, что следующих пять стандартов они также не забьют. У них все идеально получилось", — заявил Тотовицкий в программе Футбол NEWS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург — Десна.