Луганчане сразятся против Браги, Лестера и АЕКа.
Игроки Зари, фото Заря
02 октября 2020, 14:39
В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21, в результате которой Заря узнала своих соперников в турнире.
Так, команда Скрипника попала в группу G, где будет противостоять Лестеру, Браге и АЕКу.
Расписание поединков луганчан станет известно позже.
Напомним, лучшим футболистом прошлого сезона Лиги Европы стал нападающий Интера Ромелу Лукаку, который проиграл с итальянцами в финале Севилье.