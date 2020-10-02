Лига Европы

Луганчане сразятся против Браги, Лестера и АЕКа.

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21, в результате которой Заря узнала своих соперников в турнире.

Так, команда Скрипника попала в группу G, где будет противостоять Лестеру, Браге и АЕКу.

Расписание поединков луганчан станет известно позже.

Напомним, лучшим футболистом прошлого сезона Лиги Европы стал нападающий Интера Ромелу Лукаку, который проиграл с итальянцами в финале Севилье.