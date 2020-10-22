Лига Европы

Закончились два поединка Лиги Европы.

В группе А Рома отправилась в гости к Янг Бойз и добыла непростую волевую победу со счетом 1:2.

Янг Бойз — Рома 1:2

Голы: Нсаме, 14 — Перес, 69, Кумбулья, 74

Янг Бойз: фон Балльмос — Масерас, Лустенбергер, Бюрги, Хефти — Нгамале (Мамбимби, 65), Ридер (Эбишер, 70), Фасснахт (Элиа, 65), Сьерро (Гаудино, 79) — Цезигер, Нсаме (Сьебатшо, 79).

Рома: Лопес — Кумбула, Фасио, Жезус (Пеллегрини, 70) — Бруно Перес, Педро (Мхитарян, 59), Вильяр (Верету, 59), Карлес Перес, Кристанте, Карсдорп (Спинаццола, 46), — Майораль (Джеко, 59).

Предупреждения: Цезигер, Мамбимби, Гаудино - Карсдорп, Фасио, Жезус, Вильяр, Бруно Перес.

Во втором матче квартета Клуж отправился в гости к ЦСКА из Софии и добился победы с комфортным счетом.

ЦСКА София — Клуж 0:2

Голы: Рондон, 53, Дяк, 74