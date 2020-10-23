Лига Европы

Валлиец рассказал о своей готовности к матчам.

Крайний полузащитник Тоттенхэма Гарет Бэйл, который вышел в стартовом составе команды на матч Лиги Европы против ЛАСКа, рассказал об уровне своей готовности.

"Я еще не полностью готов. Сейчас меня это как мини-предсезонка, стараюсь набрать форму. Надеюсь, мне не потребуется много времени, чтобы вернуться к оптимальным кондициям".

"Я наслаждаюсь возвращением в столь потрясающий клуб и тем, что выхожу на поле. У нас отличная команда, в которой много высококлассных исполнителей. Надеюсь, это станет для нас преимуществом. Конкуренция держит всех в тонусе, и это всегда хорошо», – сказал Бэйл BT Sport.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о регламенте плей-офф этапа Лиги Европы.