Лига Европы

Португальский тренер дал комментарий перед игрой с ЛАСКом.

Жозе Моуриньо выразил недовольство регламентом Лиги Европы накануне первого поединка группового этапа турнира.

"Лига Европы — это очень долгие соревнования, сложная групповая стадия. Затем вы выходите в плей-офф и получаете команду из Лиги чемпионов, что очень несправедливо.

Если вы играете в Лиге чемпионов и не попадаете в квалификацию, вы можете попасть в Лигу Европы. В групповой стадии Лиги Европы, если вы финишируете третьим, вы отправляетесь домой, у вас не будет других соревнований", — приводит слова Моуриньо BBC.

В первом туре группового этапа Лиги Европы Тоттенхэм сыграет против ЛАСКа. Начало матча - в 22:00.