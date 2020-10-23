Лига Европы

Менеджер призывает отказаться от излишнего оптимизма.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли дал свой комментарий после поединка Лиги Европы против Селтика (3:1).

"Нет никакого секрета успеха. Просто мы все уже определенное время работаем в одном направлении. Клуб, игроки, персонал — все ощущается как неотъемлемая часть этого проекта, и мы все вместе работаем над его совершенствованием".

"Клуб заслуживает похвалы за продолжение работы, которую мы делаем, и за привлечение некоторых талантливых молодых игроков, которые могут добавить разнообразия".

"Хорошие результаты укрепляют уверенность в себе, но мы прекрасно знаем, что придут трудные моменты, и нам придется их преодолевать", — цитирует Пьоли Sky Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Селтиком и Миланом.