Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе I.

После неудачного гостевого поединка после израильского Маккаби из Тель-Авива в первом туре (0:1), азербайджанскому Карабаху предстояло в домашних условиях принимать главного фаворита в борьбе за выход из группы — испанский Вильярреал.

Хозяева поля сумели навязать борьбу более опытному в еврокубках сопернику и даже вышли вперед под занавес поединка. Однако удачный выход на замену за четверть часа до конца встречи в исполнении Пако Алькасера, оформившего дубль) и точный удар Ереми Пино обеспечили "желтой субмарине" уверенный камбэк.

Карабах — Вильярреал 1:3

Голы: Квабена, 78 — Пино, 80, Альксер, 85, 90+6

Карабах: Мазаммадалиев — Гусейнов, Мамедов, Медина, Геррьер — Караев, Озобич, Андраде (Ибрахимли, 90+2) — Ромеро (Матич, 61), Квабена (Байрамов, 90+2), Зубир (Джафаргулиев, 83).

Вильярреал: Рулли — Пенья, Фойт (Мори, 90+2), Торрес, Хауме (Гомес, 74), Педраса — Тригейрос, Иборра, Чуквуэзе (Баена, 86) — Бакка (Пино, 74), Кубо (Алькасер, 75).

Предупреждения: Ромеро, Озобич, Андраде, Гусейнов — Иборра. В параллельном матче группы турецкий Сивасспор принимал израильский Маккаби из Тель-Авива. За хозяев первым сумел отметиться голом арендованный у донецкого Шахтера Оларенважу Кайоде, однако затем центральный защитник Камара совершил фол последней надежды внутри своей штрафной в результате чего был удален, а его команда получила пенальти в свои ворота. Игравшего в меньшинстве соперника израильтянам не составило труда добить.

Сивасспор — Маккаби Тель-Авив 1:2

Голы: Кайоде, 55 — Битон, 68 (пен.), Перец, 75

Сивасспор: Самасса — Ялчын, Османпаша, Камара, Чифтчи — Арслан, Клодемир (Коне, 81) — Ятабаре, Фажр, Градель (Нинга, 78) — Кайоде (Кофи, 76).

Маккаби Тель-Авив: Даниэль — Кандиль (Голаса, 65), Тиби, Еини, Эрнандес, Давидзада — Перец (Саборит, 90+1), Глазер, Ринкан (Карсев, 88) — Шехтер (Пешич, 65), Битон (Коэн, 88).

Предупреждения: Ялчын, Камара, Клодемир, Чифтчи, Нинга — Еини, Перец.

На 67-й минуте удален Самба Камара (Карабах) (грубое нарушение).