Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе L.

Поединок второго тура Лиги Европы УЕФА нападающий сборной Украины Роман Яремчук начинал в стартовом составе бельгийского Гента. Форвард уже на 14-й минуте сумел заработать пенальти, однако сам же его и не реализовал, после чего соперники вышли вперед благодаря аналогичной ситуации, но двадцать минут спустя.

Гент в игру так и не смог вернутся, пропустив после перерыва по одному голу в каждой трети игрового времени второго тайма. Голевая перестрелка в компенсированное время — вот что единственное могло позабавить болельщиков на Геламко Арене в этот вечер. Яремчук был заменен на 69-й минуте.

Гент — Хоффенхайм 1:4

Голы: Кляйндинст, 90+3 — Бельфодил, 36, Гриллиш, 52, Гачинович, 52, Даббур, 90+4

На 14-й минуте Роман Яремчук (Гент) не забил пенальти (вратарь).

Гент: Руф — Ханке-Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Фортуна — Кастро-Монтес (Марре, 77), Дорш (Ботака, 77), Безус (Оджиджа-Офое, 56), Кумс (Кляйдинст, 69), Мохаммади — Букари — Яремчук (Ньянгбо, 69).

Хоффенхайм: Бауманн — Сков, Пош (Даббур, 82), Фогг, Акпогума, Сессеньон — Руди (Гачинович, 68), Самассеку (Адамян, 67), Гриллитч (Баумгартлингер, 80) — Бебу, Белфодиль (Клаус, 77).

Предупреждения: Нгадеу-Нгаджи — Руди, Фогг. В параллельном матче группы сербская Црвена Звезда принимала чешский Слован из Либерца, по итогам которого принимающая сторона смогла стать автором наиболее крупной победы в рамках своей группы на данный момент. Команда из Белграда реабилитировалась за стартовое поражение Хоффенхайму (0:2), и теперь бельгийский Гент остается единственной командой, еще не набиравшей очки в данном квартете.

Црвена Звезда — Слован 5:1

Голы: Эль Фарду, 7, 22, Гайич, 50, Катай, 67, Фальсинелли, 70 — Матоушек, 41

Црвена Звезда: Борьян — Гайич, Милунович, Дегенек, Родич (Гобельич, 75) — Николич, Саного Жуниор — Катай (Вуканович, 88), Иванич (Гаврич, 83), Эль Фарду (Петрович, 83) — Фальсинелли (Панков, 88).

Слован: Нгуен — Микула, Халуш, Тижани, Садилек — Косчельник, Громада (Шульц, 86), Мара (Барак, 90+1), Москера (Фукала, 90+1) — Матоушек (Беран, 75), Юсуф (Рабушиц, 75).

Предупреждения: Борьян, Саного