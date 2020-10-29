Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Милан - Спарта, Getty Images
29 октября 2020, 22:38
В поединке второго тура группового этапа Лиги Европы Милан принимал на своем поле Спарту.
Несмотря на нереализованный пенальти в исполнении Златана Ибрагимовича, "россонери" в итоге удалось разгромить соперника со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Спарта:
Милан — Спарта 3:0
Голы: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67
На 36-й минуте Златан Ибрагимович (Милан) не забил пенальти (промах).
Милан: Тэтэрушану — Калабрия (Конти, 68), Кьер, Романьолли (Дуарте, 80), Далот — Тонали, Беннасер (Кессье, 81), Крунич (Мальдини, 88) — Диас, Ибрагимович, Кастильехо.
Спарта: Хека — Сачек, Челюстка, Лишка (Плехаты, 80), Ганоушек — Павелка, Травник (Карабец, 80), Виндхайм — Дочкал (Патрак, 90), Крейчий (Моберг-Карлссон, 63) — Юлиш (Козак, 63).
Предупреждения: Дочкал, Лишка, Павелка.