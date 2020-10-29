Лига Европы

Главный тренер лондонского Тоттенхэма был разочарован игрой своей команды в матче Лиги Европы против Антверпена.

В рамках второго тура Лиги Европы УЕФА лондонский Тоттенхэм проводил гостевой поединок против бельгийского Антверпена, в котором стремился начать оформлять победную серию в розыгрыше еврокубков этого сезона.

Однако хозяева поля сумели испортить планы "шпор" на эту игру благодаря точному удару Лиора Рафаэлова в середине первого тайма, которому ассистировал экс-игрок киевского Динамо Дьемерси Мбокани. Матч так и был завершен минимальной победой Антверпена (1:0).

Португальский наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо отметился мгновенной реакцией на результат выступления своей команды посредством публикации в своем аккаунте Instagram с соответствующим по настроению специалиста содержанием подписи: " Плохая работа заслуживает плохих результатов. Надеюсь, все в этом автобусе так же расстроены, как и я. Завтра в 11:00 тренировка".



Моуриньо сделал 9 изменений в стартовом составе своей команды, по сравнению с игрой понедельника против Бернли, ожидая эффективного выступления от представителей ближайшего резерва клуба. Однако португалец ошибся в этом предположении, в результате чего был вынужден заменять Деле Алли, Стивена Бергвейна, Винисиуса и Джовани Ло Чельсо уже после перерыва.

Свой первый матч в основе Тоттенхэма сыграл с мая 2013-го года валлиец Гарет Бэйл, однако и он не сумел впечатлить текущими кондициями, после чего уступил место на поле для Харри Кейна уже на 58-й минуте. Такой перформанс точно огорчил наставника, так как Моуриньо ожидал, что Бэйл "взлетит" в этом матче. Но и результативный нападающий не смог привнести в игру команды ощутимого преимущества.

Согласно данным OPTA, "шпоры" ни разу не победили бельгийский клуб в выездном поединке, проиграв три последних встречи.

— Антверпен стал первой командой из своей страны, которая сумела обыграть английского соперника в рамках еврокубков, начиная от 2017-го года.

— для Моуриньо этот матч ознаменовался первым поражением в Лиге Европы УЕФА от ноября 2016-го года (Фенербахче, 1:2), которое завершило его персональную победную серию из 12 встреч.

Следующий матч Тоттенхэма пройдет дома в рамках английской Премьер-лиги на ближайших выходных — в соперниках Брайтон, после чего "шпоры" будут готовится к выезду в гости к болгарскому Людогорцу.