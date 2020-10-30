Лига Европы

Наставник "лис" прокомментировал победу над греческим клубом.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился своим мнением о результате матча с АЕКом (2:1) во втором туре Лиги Европы.

"Я доволен результатом. Это было очень профессиональное выступление. В первом тайме были хорошие моменты. В начале второго тайма могли забить третий гол, а вскоре забил соперник.

Во втором тайме нам пришлось сесть глубоко и сдерживать результат. Думаю, нам это хорошо удалось. В этом заключается профессионализм. В еврокубках всегда сложно играть на выезде, но мы очень хорошо сыграли.

Я всегда думаю о хорошем старте. Мы начали с двух побед, чем я очень доволен", – приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.