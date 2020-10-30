Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.
Антверпен — Тоттенхэм, Getty Images
30 октября 2020, 08:39
В матче второго тура Лиги Европы Антверпен одержал минимальную победу над Тоттенхэмом. Единственный гол на 29-й минуте матча забил Лиор Рафаелов.
Антверпен — Тоттенхэм 1:0
Гол: Рафаелов, 29.
Антверпен: Бюте, Сек, Желен, де Лат, Юклеред, Онгла (Верстрате, 70), Миеси (Бута, 58), Геркенс, Харун, Рафаелов (Бенавенте, 88), Мбокани.
Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Регилон, Алли (Ламела, 46), Ло Чельсо (Хейбьерг, 46), Бергвейн (Лукас Моура, 46), Уинкс, Бэйл (Кейн, 58), Винисиус (Сон Хын Мин, 46).
Предупреждения: Сек, Рафаелов, Верстрате, Мбокани.