Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Карабах принимал на своем поле Вильярреал в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Хозяева поля сумели навязать борьбу более опытному в еврокубках сопернику и даже вышли вперед под занавес поединка, однако подопечные Унаи Эмери совершили камбэк и добыли в свои копилку три набранных очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Карабах — Вильярреал:

Карабах — Вильярреал 1:3

Голы: Квабена, 78 — Пино, 80, Альксер, 85, 90+6

Карабах: Мазаммадалиев — Гусейнов, Мамедов, Медина, Геррьер — Караев, Озобич, Андраде (Ибрахимли, 90+2) — Ромеро (Матич, 61), Квабена (Байрамов, 90+2), Зубир (Джафаргулиев, 83).

Вильярреал: Рулли — Пенья, Фойт (Мори, 90+2), Торрес, Хауме (Гомес, 74), Педраса — Тригейрос, Иборра, Чуквуэзе (Баена, 86) — Бакка (Пино, 74), Кубо (Алькасер, 75).