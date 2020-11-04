Лига Европы

Команда в полном составе готовится к игре против греков.

Официальный сайт Зари сообщает, что все футболисты сдали очередной ПЦР-тест на коронавирус накануне матча Лиги Европы против АЕКа.

По данным источника, все игрок получили отрицательные результаты вечером третьего ноября, и продолжает в полном составе готовиться к поединку.

Ранее сообщалось, что на поединок не полетел главный тренер АЕКа Массимо Каррера, у которого есть подозрение на коронавирус.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.