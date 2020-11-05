Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго тура Лиги Европы в группе А.

Рома не испытала проблем в матче с Клужем, который она принимала в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Римляне отправили в ворота соперника пять безответных мячей и сохранили лидерство в группе благодаря разгромной победе.

Рома — ЧФР Клуж 5:0

Голы: Мхитарян, 1, Рожер, 24, Майораль, 34, 84, Педро, 89

Рома: Лопес, Бруно Перес, Кумбула, Фасио, Спинаццола (Жезус, 46), Мхитарян (Пеллегрини, 46), Кристанте (Миланезе, 74), Вильяр, Верету (Педро, 46), Рожер (Смоллинг, 61), Майораль.

ЧФР Клуж: Бэлгрэдян, Камора, Чоботарю, Маня, Сушич (Латовлевич, 78), Хобан, Джокович, Дяк (Перейра, 46), Иту (Пэун, 46), Дебелюх (Кырнац, 67), Рондон (Жока, 90).

Предупреждения: Хобан, Кырнац.

Во втором матче группы A Янг Бойз сыграют с ЦСКА София. Начало — в 22:00 по киевскому времени.