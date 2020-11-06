Лига Европы

Футболист — о поражении от АЕКа.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин оценил игру своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против АЕКа (1:4).

"За такие матчи очень стыдно. Ничего не хочется говорить после таких игр. У АЕКа момент — и гол. У нас пять таких моментов — не забиваем. В этом и разница. Нужно использовать наши возможности. Плохо, если бы их не было, но они были. Реализация у нас хромает, надо работать над собой. У нас был один план — выиграть. Это был самый важный план на матч. Мы не смогли это сделать. Стыдно перед болельщиками, перед тренерским штабом, перед всеми".

"Мы, чтобы забить один гол, создаем много моментов. Только забили, чтобы завестись, пойти, время было, но сразу пропускаем. Я не знаю, сколько моментов нужно создавать, чтобы выигрывать", — сказал Кочергин в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее главный тренер "черно-белых" Виктор Скрипник поделился впечатлениями о матче с АЕКом.