Лига Европы

Специалист поделился мнение касаемо поражения АЕКу.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от АЕКа в рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы (1:4).

"Заслуженно проиграли. Опять быстрый гол, опять неумение сыграть правильно в своей штрафной. Большинство наших игроков, но опять мастерство соперника было выше. Желание есть, а исполнительское мастерство... Пока мы собираем негативный опыт из этой группы ЛЕ. Тяжелый момент сейчас переживает наша команда. Надеюсь выйти с честью из такой ситуации. Уже через три дня у нас следующий матч, так что горевать есть время, но в воскресенье надо играть".

"Имеем то, что имеем. Переживаем, все злые, но руки не опускаем. Простой аут вбрасывается в штрафную, оттирается корпусом, вбегает игрок. Вроде, все видишь, простой момент, но ты получаешь гол. Какая-то постоянно несуразица. 0:1, 0:2 – начинаешь уже бежать, пытаться. Где-то я такое уже видел. Мы на те же грабли наступаем. Неумение играть против мяча в последнее время у нас часто случается. С этим боремся, стараемся, тренируемся, но пока у нас есть то, что мы видим".

"Тактика играет какую-то роль, расстановка игроков. Но все равно играют люди. Когда соперник принимает мяч с уходом, а тебе надо 2-3 касания, чтобы приять решение. Скорость мышления тоже просматривается. У кого-то она на должном уровне, у кого-то в нужный момент – медленная. Такие нюансы приводят к такому большому пробелу, что нам не хватает. На одном желании, если у тебя игра стоит... В УПЛ оно, может, и проходит, а в еврокубковых матчах очень больно бьет. Когда ты пропускаешь, забил, а через 30 секунд опять пропускаешь".

Также Скрипник рассказал, почему решил заменить Артема Громова во втором тайме.

"Артем две недели пропускал. Эта связка Кабаев-Громов играла большую роль у нас в прошлом году. Юрченко или Леднев на десятке были у нас. Хотелось использовать наших стареньких, которые уже играли. Конечно, оно сказывается, когда человек две недели не тренируется. Он свою работу сделал. Планировали, когда мы поджали, подачи пошли, чтобы вышли опытные игроки – Фаворов, Гладкий. Сайяд тоже хороший. Будем смотреть, выбирать, что будет в воскресенье. Мы будем настроены на победы – могу дать", — сказал Скрипник в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор матча Заря — АЕК можно смотреть на Football.ua.