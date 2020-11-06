Лига Европы 06 ноября 2020, 11:46 Языджи и Бейли — в символической сборной третьего тура Лиги Европы Стали известны лучшие футболисты игрового дня. ЛЕОН БЕЙЛИ, GETTY IMAGES 06 ноября 2020, 11:46 Союз европейских футбольных ассоциаций определился с символической сборной лучших футболистов минувших матчей третьего раунда группового этапа Лиги Европы. В команду недели второго по силе европейского турнира вошло два игрока Лестера Джеймс Джастин и Джеймс Мэддисон, полузащитник АЕКа Петрос Мадалос и другие. Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом: Посмотреть эту публикацию в Instagram Символическая сборная третьего тура группового этапа Лиги Европы 🔥🔥🔥 #футбол #еврокубки #лигаевропы #football Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 6 Ноя 2020 в 1:42 PST Отметим, что Украину на стадии группового этапа Лиги Европы представляет луганская Заря. В третьем туре команда Виктора Скрипника дома уступила греческому АЕКу (1:4). Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте