Лига Европы

Стали известны лучшие футболисты игрового дня.

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с символической сборной лучших футболистов минувших матчей третьего раунда группового этапа Лиги Европы.

В команду недели второго по силе европейского турнира вошло два игрока Лестера Джеймс Джастин и Джеймс Мэддисон, полузащитник АЕКа Петрос Мадалос и другие.

Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Отметим, что Украину на стадии группового этапа Лиги Европы представляет луганская Заря. В третьем туре команда Виктора Скрипника дома уступила греческому АЕКу (1:4).