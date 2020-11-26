Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка четвертого тура Лиги Европы между АЕКом и Зарей.

Заря в выездном поединке попытается заработать свои первые очки на стадии группового этапа Лиги Европы.

АЕК – Заря

Четверг, 26 ноября, 19:55. Спирос Луис, Афины. Алияр Агаев (Азербайджан) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1

Эта еврокубковая неделя выдалась очень плохой для украинских болельщиков. Динамо и Шахтер синхронно проиграли со счетом 0:4. Вдобавок к этому национальная сборная Украины получила техническое поражение в матче со Швейцарией. Хоть как-то скрасить эту удручающую картину может только луганская Заря, которой предстоит сыграть свой выездной поединок против греческого АЕКа.

Луганчане спустя несколько сезонов вновь вернулись в групповой этап Лиги Европы. Как же часто доводилось в предыдущие годы видеть комментарии о том, что Ворскла и Александрия напрасно занимали третье место, ведь только Заря способна (если выносить за скобки Динамо и Шахтер) достойно представить Украину в этому турнире и навязать борьбу за выход из группы. Как показало время, то и Заря увы на это не способна. Подопечные Скрипника проиграли все свои 3 матча в группе. Если же от матча против Лестера никто и не ждал ничего хорошего, ведь объективно совсем другой уровень исполнителей, то в матчах против Браги и АЕКа украинские болельщики явно ожидали другой игры. Когда, показав неплохую игру, Заря проиграла из-за провального старта Браге казалось, что вот с АЕКом уж точно возьмем очки. Но в домашнем матче греки просо разбили в пух и прах нашу команду.

Как это не прискорбно признавать, но в этом сезоне футболисты Зари выглядят настоящими статистами в Лиге Европы. Попали в группу, заработали денег – максимум. Очень хочется верить в то, что матч против АЕКа на выезде даст повод для хороших эмоций. Все-таки к этому поединку футболисты Зари готовились очень долго. Все тесты на коронавирус в луганской команде были отрицательными. Футболисты Зари не вызывались в сборные, кроме легионеров: Абу Ханны, Цыганикса и Руфати. Также матч 10-го тура УПЛ Зари против Олимпика был отменен по причине того, что у донецкой команды заболели коронавирусом все голкиперы, которые были в наличии. Все это говорит о том, что функциональное состояние Зари должно быть на превосходном уровне. Мотивация и злость, в первую очередь, на самих себя тоже должны присутствовать, а потому сделаем довольно рискованный прогноз на ничейный исход в матче.

Статистика личных встреч

1 игра, выездная победа АЕКа 4:1

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua