Лига Европы

Алияр Агаев станет главным судьей предстоящего поединка луганского клуба в Лиге Европы.

Заря отправится в гости к афинскому АЕКу, где проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, предстоящую встречу рассудит бригада арбитров из Азербайджана.

Главным рефери поединка станет Алияр Агаев, а помогать на линиях ему будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым судьей назначен Орхан Маммадов.

Напомним, матч АЕК — Заря состоится в четверг, 26 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.