Алияр Агаев станет главным судьей предстоящего поединка луганского клуба в Лиге Европы.
Алияр Агаев, ФК ЗАРЯ ЛУГАНСК
24 ноября 2020, 21:05
Заря отправится в гости к афинскому АЕКу, где проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Как сообщает официальный сайт луганского клуба, предстоящую встречу рассудит бригада арбитров из Азербайджана.
Главным рефери поединка станет Алияр Агаев, а помогать на линиях ему будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым судьей назначен Орхан Маммадов.
Напомним, матч АЕК — Заря состоится в четверг, 26 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.