Лига Европы

Вашему вниманию котировки букмекеров на матч.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря на выезде сыграет против греческого АЕКа. Поединок состоится в четверг, 26-го ноября в Афинах, на Олимпийском стадионе. Начало игры — в 19:55.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — АЕК. Так, на победу греческого коллектива можно поставить с коэффициентом 1,55.

Ничью эксперты оценили в 4,10 а если вы верите в победу луганчан, то на данный исход коэффициент — 6,00.

К слову, на то, что обе команды забьют, коэффициент 1,82 (нет — 1,92).

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка АЕК — Заря.