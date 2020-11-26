Завершился поединок второго по значимости еврокубкового турнира.
ЦСКА С в поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы играл против Янг Бойз и уступил с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Нсаме.
ЦСКА С — Янг Бойз 0:1
Гол: Нсаме, 34
ЦСКА София: Бузатто — Матей, Антов, Занев, Турицов (Синклейр, 59) — Тиагу Родригеш (Ахмедов, 76), Санкаре (Юга, 76), Йомов (Пеньяранда, 75) - Кэри, Бельтраме (Кейта, 90), Соу.
Янг Бойз: фон Балльмос — Лустенбергер (Лефор, 74), Хефти, Камара, Гарсия - Фасснахт (Мамбимби, 74), Ридер (Гаудино, 74), Сьерро, Нгамале (Бюрги, 87) — Элиа (Эбишер, 60), Нсаме.
Предупреждения: Синклейр — Нсаме
Во втором поединке квартета Рома сыграет с Клужем.