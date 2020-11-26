Лига Европы

Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете I.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Вильярреал отправился в гости к Маккаби Тель-Авив.

Несмотря на статус фаворита, "желтой субмарине" не удалось добыть победу в этом матче, а финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Маккаби Тель-Авив — Вильярреал 1:1

Голы: Пешич, 47 - Баэна, 45

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум, Саборит, Тиби, Кандиль, Эрнандес, Голаса (Давидзада, 90), Перец, Глазер (Блэкмэн, 54), Битон (Еини, 85), Пешич (Рикан, 85), Коэн (Карцев, 90).

Вильярреал: Рульи, Педраса, Фунес Мори, Фойт, Пенья, Тригерос (Пино, 63), Алекс Баэна (Иборра, 75), Кубо (Жерар Морено, 63), Коклен, Чуквуэзе (Парехо, 63), Бакка (Фер Ниньо, 63).

Предупреждения: Кандиль, Тененбаум - Коклен, Фунес Мори, Пенья.

Удаление: Саборит, 89.

В параллельном поединке группы I Карабах сошелся в противостоянии с Сивасспором.

Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из голевой феерии вышел турецкий клуб.

Карабах по-прежнему не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше Лиги Европы, что лишает его математических шансов на выход в плей-офф.

Карабах — Сивасспор 2:3

Голы: Зубир, 8, Матич, 51 — Коне, 40 (пен), 79, Кайоде, 58