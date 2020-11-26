Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура Лиги Европы в квартете I.
Маккаби Тель-Авив - Вильярреал, twitter.com/VillarrealCF
26 ноября 2020, 22:19
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Вильярреал отправился в гости к Маккаби Тель-Авив.
Несмотря на статус фаворита, "желтой субмарине" не удалось добыть победу в этом матче, а финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.
Маккаби Тель-Авив — Вильярреал 1:1
Голы: Пешич, 47 - Баэна, 45
Маккаби Тель-Авив: Тененбаум, Саборит, Тиби, Кандиль, Эрнандес, Голаса (Давидзада, 90), Перец, Глазер (Блэкмэн, 54), Битон (Еини, 85), Пешич (Рикан, 85), Коэн (Карцев, 90).
Вильярреал: Рульи, Педраса, Фунес Мори, Фойт, Пенья, Тригерос (Пино, 63), Алекс Баэна (Иборра, 75), Кубо (Жерар Морено, 63), Коклен, Чуквуэзе (Парехо, 63), Бакка (Фер Ниньо, 63).
Предупреждения: Кандиль, Тененбаум - Коклен, Фунес Мори, Пенья.
Удаление: Саборит, 89.
В параллельном поединке группы I Карабах сошелся в противостоянии с Сивасспором.
Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из голевой феерии вышел турецкий клуб.
Карабах по-прежнему не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше Лиги Европы, что лишает его математических шансов на выход в плей-офф.
Карабах — Сивасспор 2:3
Голы: Зубир, 8, Матич, 51 — Коне, 40 (пен), 79, Кайоде, 58