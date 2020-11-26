Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы Лилль принимал на своем поле Милан.

Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего по итогам двух таймов им не удалось.

За Лилль взятием ворот отметился Бамба, тогда как за Милан гол на свой счет записал Кастильехо.

Смотрите видео голов и обзор матча Лилль — Милан:



Лилль — Милан 1:1

Голы: Бамба, 65 — Кастильехо, 46

Лилль: Меньян — Пье (Джало, 79), Фонте, Ботман, Рейнилду — Араужо (Лихаджи, 75), Шека (Сумаре, 63), Андре, Бамба — Языджи (Иконе, 63), Дэвид

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Габбья, Кьер, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу (Диас, 61), Хауге (Крунич, 77) — Ребич (Коломбо, 61)

Предупреждения: Пье, Шека, Сумаре — Беннасер, Диас