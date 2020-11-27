Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Лудогорца главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил задействовать в некоторых моментах неординарный состав.

Несмотря на то, что многие игроки старта, включая Харри Кейна и Сон Хын Мина получили отдых, "шпорам" это не помешало разгромить соперника со счетом 4:0.

Смотрите видео голов и обзор матча ​Тоттенхэм — Лудогорец:



Тоттенхэм — Лудогорец 4:0

Голы: Карлос Винисиус, 16, 34, Уинкс, 63, Лукас, 73

Тоттенхэм: Харт (Уайтмэн, 82) — Доэрти, Танганга, Дэвис, Санчес — Ндомбеле (Хейбьерг, 61), Лукас Моура (Скарлетт, 82), Уинкс, Алли (Уайт, 82), Бэйл (Кларк, 68) - Винисиус.

Лудогорец: Илиев — Недялков, Икоко, Моци, Григоре -Янков (Митков, 90), Абель (Каули, 68), Десподов (Текпетей, 64), Баджи (Йорданов, 90) - Вердон, Кешеру (Тшибота, 68).

Предупреждения: Ндомбеле — Кешеру, Десподов