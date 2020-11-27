Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Тоттенхэм — Лудогорец, Getty Images
27 ноября 2020, 01:20
В поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Лудогорца главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил задействовать в некоторых моментах неординарный состав.
Несмотря на то, что многие игроки старта, включая Харри Кейна и Сон Хын Мина получили отдых, "шпорам" это не помешало разгромить соперника со счетом 4:0.
Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Лудогорец:
Тоттенхэм — Лудогорец 4:0
Голы: Карлос Винисиус, 16, 34, Уинкс, 63, Лукас, 73
Тоттенхэм: Харт (Уайтмэн, 82) — Доэрти, Танганга, Дэвис, Санчес — Ндомбеле (Хейбьерг, 61), Лукас Моура (Скарлетт, 82), Уинкс, Алли (Уайт, 82), Бэйл (Кларк, 68) - Винисиус.
Лудогорец: Илиев — Недялков, Икоко, Моци, Григоре -Янков (Митков, 90), Абель (Каули, 68), Десподов (Текпетей, 64), Баджи (Йорданов, 90) - Вердон, Кешеру (Тшибота, 68).
Предупреждения: Ндомбеле — Кешеру, Десподов