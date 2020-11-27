Лига Европы

Специалист оценил поединок против Лилля.

Тренер Милана Даниэле Бонера, который заменял Стефано Пиоли в матче группового этапа Лиги Европы против Лилля (1:1), прокомментировал игру команды.

"Хороший матч получился. Очень довольны игрой наших футболистов, но сожалеем о конечном результате. Обидно, потому что вели игру, в отличии от первого матча".

Специалист прокомментировал игру Тонали и других молодых игроков, а также отметил отсутствие Златана.

"Мы все верим в Тонали. Он сегодня провел хороший поединок. Умный парень, довольны им. Да и в целом, рады, что у нас такая молодежь. Все энергичные, играют с безумием в глазах. Но и опытные парни вроде Кьяера нам помогают".

"Ибра очень важен для нас, но команда смогла компенсировать его отсутствие. Командный дух всегда такой, с Иброй или без него", — цитирует Бонеру MilanNews.it ссылаясь на Sky Sport Italia.

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