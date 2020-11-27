Лига Европы

Команды поделили очки в Лиге Европы.

В рамках группового этапа Лиги Европы португальская Брага выдала результативную ничью в матче с Лестером (3:3).

Счет в матче открыл Эль-Мусрати, но Лестер сумел быстро отыграться благодаря голу Барнса. В середине первого тайма Брага удвоила преимущество усилиями Паулинью. Во втором тайме Томас установил равенство на табло, а уже в концовке встречи команды обменялись голами. На взятие ворот от Франсержио Барбозы ответил Варди.

Вашему вниманию видео голов и обзор противостояния:

Брага — Лестер 3:3

Голы: Эль-Мусрати, 4, Паулинью, 24, Франсержио, 90 — Барнс, 9, Томас, 78, Варди, 90+4

Брага: Матеус — Бруно Виана, Тормена, Эшгайю, Секейра — Рикарду Орта (Раул Силва, 69), Андре Каштру (Андре Орта, 87), Медейруш (Франсержио, 77), Эль-Мусрати — Галено, Паулинью (Шеттине, 87).

Лестер: Шмайхель — Эванс, Джастин, Фукс (Фофана, 46), Томас - Прат (Тилеманс, 46), Олбрайтон, Ундер (Варди, 62), Чаудхери, Барнс (Мэддисон, 62) — Ихеаначо (Перес, 69).

Предупреждения: Эль-Мусрати, Паулинью, Шеттине — Олбрайтон, Эванс