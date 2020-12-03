Представляем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги Европы в квартете I.
Футболисты Вильярреала, Getty Images
03 декабря 2020, 21:56
В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Вильярреал встретился с Сивасспором.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Чуквезе на 75-й минуте, который и принес "желтой субмарине" минимальную победу.
Таким образом, Вильярреал гарантировал себе выход в следующую стадию турнира.
Сивасспор — Вильярреал 0:1
Гол: Чуквезе, 75
Сивасспор: Самасса, Эрдал, Аппиндангойе, Османпаша, Камара, Озтекин, Фажр, Кофи (Клаудемир, 82), Ялчин (Коне, 77), Градель, Ятабаре (Нинга, 80).
Вильярреал: Рульи, Коста (Эступиньян, 77), Фойт, Фунес Мори, Пенья, Иборра, Алекс Баэна (Парехо, 68), Чуквезе (Жерар Морено, 76), Коклен (Тригерос, 68), Кубо (Пино, 58), Фер Ниньо.
Предупреждения: Фажр, Аппиндангойе - Пенья.
В параллельном матче Карабах принимал на своем поле Маккаби Тель-Авив.
Команды обменялись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им не удалось.
Карабах — Маккаби Тель-Авив 1:1
Голы: Ромеро, 37 — Коэн, 22 (пен).