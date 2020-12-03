Лига Европы

Подопечные Стефано Пьоли уступали в два мяча, но затем сумели переломить ход игры (4:2).

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Милан принимал Селтик. Подопечные Стефано Пьоли еще не решили задачу выхода в плей-офф, так что были обязаны побеждать в отчетном поединке. Они завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, перебравшись на чужую половину поля. "Россонери" заработали два стандарта, но их розыгрыш не привел к удару по воротам. А после это они неожиданно пропустили – Крунич в простой ситуации подарил мяч Рогичу, а Том тут же отправил его в сетку ворот – 0:1. Уже через три минуты австралиец мог оформить дубль, но ему не хватило совсем малость, что закрутить мяч в дальний угол.

На этом проблемы Милана не закончились. Еще через несколько минут забивать должен был уже Макгрегор, но полузащитник пробил прямо в Доннарумму. А уже в следующей атаке гости таки добились своего. Кристи вывел Эдуара на ударную позицию, а тот легко разобрался с Доннаруммой – 0:2. После этого "дьяволы" таки забрали мяч под свой контроль, переведя игру на чужую половину поля. Но уже через несколько минут снова отдали инициативу сопернику. "Кельты" провели еще несколько акцентированных атак, но до ударов по воротам дело уже не доходило.

Затем подопечные Пьоли большими силами отправились в атаку и сумели ошеломить сопернику, забив два гола подряд. Сперва Чалханоглу поразил ворота прямым ударом со штрафного – 1:2. А затем Кастильехо воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его под перекладину – 2:2. Ударный отрезок дал миланцам психологическое преимущество. Они продолжали контролировать мяч, проводя атаку за атакой. В одном из эпизодов Кастильехо мог оформить дубль, убрав Лаксальта на замахе и пробив по воротам – мяч задел Айера и пролетел над перекладиной.

Через несколько минут Чалханоглу получил шанс еще раз забить прямым ударом со штрафного. Но в данном случае Хакан не попал по воротам. Далее миланцы обрушились еще несколькими выстрелами, но они были неточными. В концовке первой половины встречи гости успокоили игру. Они увели ее со своей половины поля и даже провели несколько затяжных атак, но до угрозы воротам Доннаруммы не доходило. Перед уходом на перерыв "дьяволы" заработали несколько угловых, что давало надежду на забитый гол, но этого не произошло. Команды отправились в раздевалки при ничейном счете.

После возобновления игры "россонери" снова завладели игровым преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. К их чести, им удалось это сделать. Хауге легко обыграл троих оппонентов, после чего послал мяч в дальний угол — 3:2. Поведя в счете, миланцы не остановились на достигнутом, продолжая атаковать. Немного позднее у Кастильехо был еще один шанс оформить дубль, но испанец пробил прямо в руки Баркасу после скидки Чалханоглу. Вскоре после этого хозяева таки отдали мяч во владение сопернику, опустившись на свою половину поля.

Подопечные Леннона довольно робко шли в атаку, в отличие от первого тайма. Они провели несколько безыдейных выпадов, после чего вновь перешли на игру вторым номером. При таком сценарии им уже удалось создать опасный момент. Фримпонг легко убрал на Эрнандеса на замахе и метил в ближний угол — мяч пролетел рядом со штангой. Милан много владел мячом, но атаковал без особого энтузиазма, долго не предпринимая попытки забить. А затем "дьволы" снова опустились на свою половину поля. У Кристи была шикарная возможность забить прямым ударом со штрафного, но ему не удалось это сделать. Доннарумма потащил мяч, переведя его на угловой.

Далее игра на некоторое время игра немного успокоилась. Команды по очереди неспешно перекатывали мяч, не угрожая воротам друг друга. А затем ломбардийцы сделали громкую заявку на победу, забив еще один гол. Хауге вывел Диаса на ударную позицию, а Браим протолкнул мяч мимо Баркаса — 4:2. Через несколько минут у Кристи была еще одна возможность забить прямым ударом со штрафного — в этот раз Райан не попал по воротам.

До окончания встречи мячом владели преимущественно хозяева. Они доигрывали поединок, перекатывая мяч в свое удовольствие, а "кельты" были не против такого завершения матча. Как итог, Милан одержал яркую волевую победу над Селтиком. Данный результат позволил "россонери" оторваться от Спарты на безопасное расстояние, что обеспечило команде Пьоли досрочную путевку в плей-офф.

В шестом туре Милан отправится в гости к пражской Спарте, а Селтик примет Лилль.

Милан - Селтик 4:2

Голы: Чалханоглу, 24, Кастильехо, 26, Хауге, 50, Диас, 82 — Рогич, 7, Эдуар, 14

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер (Романьоли, 11), Габбья, Эрнандес — Кессье (Беннасер, 62), Крунич (Тонали, 46) — Кастильехо, Чалханоглу (Диас, 61), Хауге — Ребич (Коломбо, 83)

Селтик: Баркас — Эльхамед, Биттон, Айер, Лаксальт — Макгрегор, Браун (Соро, 78) — Кристи (Климала, 86), Рогич (Нтчам, 67), Фримпонг — Эдуар

Предупреждения: Кристи, Рогич, Браун