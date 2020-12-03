Французская команда забила два гола под занавес встречи.
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03 декабря 2020, 22:03
Лилль принимал Спарту из Праги в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы и добился непростой победы.
Чешская команда открыла счет на 71-й минуте усилиями Крейчи, но "доги" смогли ответить двумя точными ударам Бурака Йылмаза.
Французы гарантировали себе выход в стадию плей-офф турнира.
Лилль — Спарта П 2:1
Голы: Йылмаз, 80, 84 — Крейчи, 71
Лилль: Меньян — Ботман, Фонте, Брадарич (Рейнилду, 85), Тиагу Джало (Веа, 77) — Языджи (Йылмаз, 77), Андре (Сумаре, 85), Бамба, Шека, Луис Араужо (Иконе, 68) — Дэвид.
Спарта Прага: Ницэ — Виннхейм, Челюстка, Плехаты, Крейчий — Дочкал (Карабец, 89), Крейчи (Минчев, 89), Павелка, Соучек (Травник, 81) — Моберг-Карлссон (Плавшич, 46), Юлиш (Ганоусек, 81).
Предупреждения: Брадарич, Андре, Ботман — Дочкал, Крейчий, Челюстка, Крейчи
Удаление: Челюстка, 65
В другом матче квартета Милан в результативном поединке обыграл Селтик.