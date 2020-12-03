Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Милан — Селтик, getty images
03 декабря 2020, 22:59
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Милан принимал на своем поле Селтик.
Команды продемонстрировали результативными футбол, а победителями из этой голевой перестрелки вышли "россонери" (4:2).
Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Селтик:
Милан - Селтик 4:2
Голы: Чалханоглу, 24, Кастильехо, 26, Хауге, 50, Диас, 82 — Рогич, 7, Эдуар, 14
Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер (Романьоли, 11), Габбья, Эрнандес — Кессье (Беннасер, 62), Крунич (Тонали, 46) — Кастильехо, Чалханоглу (Диас, 61), Хауге — Ребич (Коломбо, 83)
Селтик: Баркас — Эльхамед, Биттон, Айер, Лаксальт — Макгрегор, Браун (Соро, 78) — Кристи (Климала, 86), Рогич (Нтчам, 67), Фримпонг — Эдуар
Предупреждения: Кристи, Рогич, Браун