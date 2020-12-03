Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В поединке пятого тура группового этапа Гент принимал на своем поле Слован из Либерца и потерпел очередное поражение в текущем розыгрыше турнира.

Отметим, что за бельгийский клуб забитым мячом отметился Роман Яремчук, а за Слован — еще один украинец Тарас Качараба, для которого этот гол стал дебютным в еврокубках.

Смотрите видео голов и обзор матча Гент — Слован Либерец:

Гент — Слован Либерец 1:2

Голы: Яремчук, 60 – Мара, 32, Качараба, 55.

Гент: Болат, Арсланагич, Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Мохаммади, Дорш, Овусу (Безус, 62), Кастро-Монтес (Кляйндинст, 57), Кумс, Букари, Яремчук.

Слован Либерец: Нгуен, Микула, Качараба, Косцелник,,Пешек (Матоушек, 74), Садилек, Мара, Беран (Громада, 67), Москера, Югас, Юсуф (Рабушиц, 85).

Предупреждения: Мохаммади, Кумс, Ханче-Ольсен, Букари, Яремчук – Мара, Матоушек, Садилек, Рабушиц.