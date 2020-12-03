Завершились два поединка Лиги Европы.
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03 декабря 2020, 23:59
Наполи в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы гостил у АЗ и заработал один балл. Мертенс открыл счет в начале встречи, но Инди ответил в дебюте второй половины игры.
АЗ — Наполи 1:1
Голы: Инди, 54 — Мертенс, 6
АЗ Алкмар: Бизот — Мартинс Инди, Сугавара, Хацидьякос, Вейндал — Абуклал (Карлссон, 82), Копмейнерс, Гудмундссон (Боадю, 70) — де Вит, Стенгс, Мидтше.
Наполи: Оспина — Гулям (Мариу Руй, 66), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали — Фабиан Руис (Элмаз, 57), Зелински (Петанья, 61),Бакайоко - Политано (Лосано, 61), Инсинье, Мертенс (Демме, 66).
Предупреждения: Инди, Вейндал — Демме
Во втором матче квартета баски умудрились потерять очки в матче с Риекой, при этом дважды уступая в счете.
Реал Сосьедад — Риека 2:2
Голы: Баутиста, 69, Монреаль, 79 — Велковски, 38, Лончар, 73