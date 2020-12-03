Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Наполи в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы гостил у АЗ и заработал один балл. Мертенс открыл счет в начале встречи, но Инди ответил в дебюте второй половины игры.

АЗ — Наполи 1:1

Голы: Инди, 54 — Мертенс, 6

АЗ Алкмар: Бизот — Мартинс Инди, Сугавара, Хацидьякос, Вейндал — Абуклал (Карлссон, 82), Копмейнерс, Гудмундссон (Боадю, 70) — де Вит, Стенгс, Мидтше.

Наполи: Оспина — Гулям (Мариу Руй, 66), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали — Фабиан Руис (Элмаз, 57), Зелински (Петанья, 61),Бакайоко - Политано (Лосано, 61), Инсинье, Мертенс (Демме, 66).

Предупреждения: Инди, Вейндал — Демме

Во втором матче квартета баски умудрились потерять очки в матче с Риекой, при этом дважды уступая в счете.

Реал Сосьедад — Риека 2:2

Голы: Баутиста, 69, Монреаль, 79 — Велковски, 38, Лончар, 73