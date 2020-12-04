Лига Европы

Валлиец стал автором одного из мячей в игре против ЛАСКа.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы английский Тоттенхэм на выезде расписал мировую с австрийским ЛАСКом (3:3).

На 45-й минуте голом в составе "шпор" отметился Гарет Бэйл Валлиец сумел реализовать 11-метровый и сделал счет 1:1.

Этот гол стал для него знаковым — 200-м в профессиональной карьере. К слову, он не отличался забитыми голами в еврокубках больше двух лет. Последний раз он поражал ворота Ромы за мадридский Реал 27 ноября 2018 года (2:0).

За Тоттенхэм вингер забил 57 голов, за мадридцев — 105, 33 — за Уэльс и пять — за Саутгэмптон.

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