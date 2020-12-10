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Наполи — Реал Сосьедад 1:1
Голы: Зьелински, 35 — Виилиан Жозе, 90+2

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 82) — Руис, Бакайоко (Демме, 70), Зьелински (Эльмас, 74) — Лосано (Политано, 70), Мертенс (Петанья, 70), Инсинье

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Горосабель, 46), Субельдия, Ле Норман (Исак, 78), Монреаль (Муньос, 78) — Субименди, Гевара (Саньян, 78), Мерино — Янузай, Виллиан Жозе, Порту (Барренечеа, 56)

Предупреждения: Мертенс, Лосано, Руис — Субименди, Ле Норман, Субельдия