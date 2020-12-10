Завершились два поединка Лиги Европы.
Фонсека и Педро, getty images
10 декабря 2020, 22:18
Рома в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к ЦСКА С и уступила со счетом 1:3.
Ротированный состав римлян смог ответить лишь одним точным ударом на три взятия ворот от соперника.
ЦСКА С — Рома 3:1
Голы: Родригеш, 5, Соу, 34, 55 — Миланезе, 22
ЦСКА С: Бузатто — Мазику, Матей, Занев, Жеферсон — Санкаре (Бельтраме, 63), Юга (Галабов, 74), Родригеш (Энрике, 81), Йомов (Вьон, 63) — Антов, Соу (Ахмедов, 74).
Рома: Бур — Фасио, Жезус, Кумбула (Смоллинг, 46) — Бруно Перес (Трипи, 82), Миланезе (Вильяр, 62), Диавара, Педро — Карлес Перес, Майораль, Бамба (Карсдорп, 62).
Предупреждения: Антов — Трипи
Во втором поединке квартета Янг Бойз принимал на своем поле Клуж и закрепил за собой второе место победным результатом.
Янг Бойз — Клуж 2:1
Голы: Нсаме, 90+4, Гаудино, 90+6 — Дебельюх, 84