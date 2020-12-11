Завершился поединок второго по значимости еврокубка.
Маккаби Тель-Авив - Сивасспор, getty images
11 декабря 2020, 00:08
Маккаби в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Сивасспор и добился минимальной победы.
Израильтяне благодаря такому результату гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
Маккаби Тель-Авив — Сивасспор 1:0
Гол: Саборит, 66
Отметим, что второй матч квартета между Вильярреалом и Карабахом не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе азербайджанской команды.