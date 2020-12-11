Маккаби в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Сивасспор и добился минимальной победы.

Израильтяне благодаря такому результату гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Маккаби Тель-Авив — Сивасспор 1:0
Гол: Саборит, 66

Отметим, что второй матч квартета между Вильярреалом и Карабахом не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе азербайджанской команды.