Лига Европы

32 команды вышли из своих групп.

Завершился заключительный, шестой игровой день в групповом этапе Лиги Европы. Соответственно, определились все участники плей-офф раунда турнира.

Так в 1/16 финала примут участие: Рома, Янг Бойз, Арсенал, Мольде, Байер, Славия Прага, Рейнджерс, Бенфика, ПСВ, Гранада, Наполи, Реал Сосьедад, Лестер, Брага, Милан, Лилль, Вильярреал, Маккаби Т-А, Тоттенхэм, Антверпен, Динамо Загреб, Вольфсберг, Хоффенхайм и Црвена Звезда.

Также в плей-офф сыграют команды, которые заняли третьи места в Лиге чемпионов: Зальцбург, Шахтер, Олимпиакос, Аякс, Краснодар, Брюгге, Динамо Киев и Манчестер Юнайтед.

Отметим, жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря. Первые игры пройдут 18 февраля, а ответные — 25 февраля.

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