Лига Европы

Наставник "горняков" прокомментировал попадание в пару к тель-авивскому клубу в 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Маккаби вышел со второго места в группе после Вильярреала. На данный момент в своем чемпионате они находятся на пятом месте, в четырех очках от лидирующей команды. Я никогда не рассматриваю соперников по позиции в турнирной таблице – это статистика. Единственное, что правильно: предстоит два матча, которые, мы знаем, будут очень сложными. Все после зимней паузы.

У нас будут межсезонные сборы, чтобы подготовиться ко второй части чемпионата и к Лиге Европы, набрать очень хорошую форму и вернуться готовыми к таким матчам. Маккаби – сложная команда, но я думаю, что мы также будем сложны для них", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Ранее генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился эмоциями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.